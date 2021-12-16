Китай публикует списки импортеров по новому порядку

Главное таможенное управление КНР начало публиковать списки зарегистрированных по новому регламенту иностранных производителей пищевой продукции, сообщило российское торгпредство.

Напомним, что с 1 января 2022 г. вступит в силу приказ Главного таможенного управления (ГТУ) Китая от 12 апреля 2021 г. № 248 «Положения КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов».

ГТУ уже начало размещать на портале ciferquery.singlewindow.cn перечни иностранных производителей, сообщили Fishnews в пресс-службе Торгпредства России в КНР (на момент выхода новости страница не открывалась — прим. ред.).

По состоянию на 15 декабря в реестре значатся четыре российских предприятия (производители напитков, конфет и хлебобулочных изделий), уточнили в представительстве.

«Российские компании, уже подавшие заявки на регистрацию через Россельхознадзор либо напрямую через «единое окно» китайского таможенного ведомства, теперь имеют возможность отслеживать на данном портале свой статус. Торгпредство осуществляет мониторинг обновления реестра», — подчеркнули в пресс-службе.

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