Канадскую рыбу не спасли поддельные документы

В Приморском крае уничтожили две партии санкционной рыбопродукции общим весом почти 14,5 тонны. Товар из Канады попытались ввезти под видом китайского.

Во Владивостоке на складе временного хранения для проведения ветеринарного контроля была предоставлена продукция — партии сига свежемороженого общим весом 11 445 кг и палии (озерной форели) мороженой общим весом 3 010 кг. Согласно данным ветеринарного сертификата и маркировке, рыбопродукция была произведена в КНР, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

«При проведении досмотра инспекторами Россельхознадзора было установлено, что указанная на маркировке информация о районе вылова продукции — северо-западная часть Тихого океана — недостоверна. Сиг и палия являются пресноводными рыбами, и нет данных об обитании палии на территории Китая», — обратили внимание в ведомстве.

Было принято решение о запрете ввоза рыбы. Позже от Бюро по безопасности пищевой продукции Главного таможенного управления КНР поступила информация, что товар имеет канадское происхождение.

В соответствии с действующим законодательством запрещенная к ввозу продукция была уничтожена на специализированном предприятии (путем дробления, а затем сжигания) под контролем представителей регионального управления Россельхознадзора.

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