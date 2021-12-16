Штрафы для борьбы с «подводным флотом» прошли первое чтение

Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в КоАП РФ, предусматривающие систему штрафов при различных нарушениях в случаях затопления судов.

Проект федерального закона о внесении изменений в КоАП РФ на рассмотрение Госдумы внесло правительство, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ предусматривает штраф для собственника затонувшего судна, если нарушен срок направления капитану морского порта сообщения о затонувшем имуществе и уведомления о намерении приступить к удалению этого судна (если это обязательно). Для граждан штраф составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Такие же взыскания будут ждать собственников затонувшего судна, не предоставивших разработанную документацию по удалению затонувшего имущества в сроки, указанные в распоряжении капитана морского порта.

Вводится и наказание за нарушение сроков начала удаления затонувшего имущества и неоднократное нарушение условий, предусмотренных согласованной документацией по его ликвидации. Штраф для граждан составит от 300 тыс. до 1 млн рублей, для юрлиц — от 3 млн до 5 млн рублей.

Умышленное затопление морского судна или судна внутреннего плавания в пределах внутренних морских вод, территориального моря РФ, в акватории Северного морского пути или на внутренних водных путях РФ также будет наказываться штрафом. Для граждан он составит от 3 млн до 5 млн рублей, для юрлиц — от 15 млн до 20 млн рублей.

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