Рыбоохране поставили задачи на новый год

Глава Росрыболовства Илья Шестаков назвал приоритетные для решения вопросы для территориальных управлений. Рыбинспекторам нужно сконцентрировать усилия на выявлении наиболее крупных нарушений.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел совещание по предварительным итогам деятельности территориальных управлений ведомства и задачам на 2022 г.

Важным направлением работы по повышению эффективности рыбоохраны названо углубление и расширение межведомственного взаимодействия. Это значимая задача в связи с нехваткой инспекторского состава.

При этом инспекторам необходимо сконцентрировать усилия на выявлении наиболее крупных нарушений природоохранного законодательства, а также обеспечить бесперебойную работу горячей линии рыбоохраны, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Глава ведомства обратил внимание руководителей территориальных управлений, что необходимо продолжить практику выездных совещаний и встреч с региональными властями во всех обособленных структурных подразделениях в зоне ответственности ТУ.

Руководитель Росрыболовства поручил внедрить новую систему по оценке эффективности работы территориальных управлений не только в рамках контрольно-надзорной деятельности, но и по иным направлениям: по кадровой работе, финансовой дисциплине.

Кроме того, территориальным управлениям поручено провести повторное совещание через полгода, принять исчерпывающие меры по списанию имущества, которое уже не функционирует, обеспечить обоснование заявок на дополнительное финансирование. При закупках материально-технического обеспечения в 2022 г. — обратить внимание на спецсредства: приборы ночного видения, приборы для измерения, спасательные жилеты, форменное обмундирование.

«В целом могу отметить, что в 2021 году территориальные управления отработали удовлетворительно. Напоминаю, что с 1 января необходимо составить график дежурств для обеспечения бесперебойной работы органов рыбоохраны на водоемах в период новогодних праздников», — заключил Илья Шестаков.

Во внутренних водоемах к 1 декабря инспекторы рыбоохраны выявили около 84,2 тыс. нарушения законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.

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