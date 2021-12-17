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Добыча сельди на Дальнем Востоке. Фото предоставлено «Океанрыбфлотом»

Росрыболовство сообщило о финансовых успехах отрасли

За десять месяцев 2021 г. прибыль организаций в сфере рыболовства и рыбоводства выросла по сравнению с уровнем 2020 г. на 40%, рассказали в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на данные Росстата.

Финансовые показатели рыбной отрасли демонстрируют положительную динамику, заявили в Росрыболовстве. Согласно оперативным данным Росстата за январь-октябрь 2021 г., прибыль организаций по виду экономической деятельности «Рыболовство и рыбоводство» увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. на 40% и достигла 113,8 млрд рублей.

Сальдированный финансовый результат организаций рыбной отрасли в действующих ценах составил 109,9 млрд рублей, что на 34% выше уровня 2020 г.

Отмечен рост оборота организаций. За январь-октябрь 2021 года он увеличился на 12,5% — до 630,8 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Среднемесячная заработная плата на одного работника организаций в рыбной отрасли (рыболовство и рыбоводство) выросла на 7% и составила 99,2 тыс. рублей.

Между тем в рыбной отрасли все более четко проявляется неравномерность финансового состояния разных сегментов: разные составляющие рыбного хозяйства — морские промыслы, добыча во внутренних водоемах, аквакультура, рыбопереработка — живут с разной финансовой активностью, отмечал ранее президент ВАРПЭ Герман Зверев.

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