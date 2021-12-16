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Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ. Скриншот прямого эфира PrimaMedia LIVE

Президент ВАРПЭ рассказал о «финансовом калейдоскопе» в отрасли

В рыбной отрасли все четче проявляется неравномерность финансового состояния разных сегментов, отмечает президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

О финансовых показателях рыбного хозяйства за девять месяцев 2021 г. руководитель ВАРПЭ Герман Зверев рассказал в ходе пресс-конференции на PrimaMedia LIVE, сообщает корреспондент Fishnews.

«Это официальные данные Росстата, Федеральной налоговой службы. Эти данные показывают, что финансово-экономическое состояние рыбохозяйственного комплекса можно, наверное, квалифицировать таким выражением: «нарастающая неравномерность финансового состояния разных сегментов отрасли», — считает президент объединения.

Использовать единый показатель «отраслевая рентабельность», «отраслевая прибыль» уже нельзя, полагает Герман Зверев. Разные составляющие рыбного хозяйства — морские промыслы, добыча во внутренних водоемах, аквакультура, рыбопереработка — живут с разной финансовой активностью.

Совокупная выручка рыбохозяйственного комплекса за девять месяцев упала по сравнению с уровнем 2020 г. на 22% — с 547 млрд рублей до 428 млрд рублей. «Наиболее существенное снижение произошло в сегменте морского рыболовства. И здесь, конечно, главный пострадавший сегмент – минтаевая индустрия», — рассказал Герман Зверев.

Сегменты, из которых состоит отрасль, он сравнил с бегунами на дистанции — кто-то вырвался вперед быстро, кто-то отстает сильно. Это демонстрирует прибыльность.

За отчетный период она выросла, и притом очень серьезно, — почти на 50%. Однако поквартальный анализ показывает, что в январе-марте три года подряд идет снижение. Это как раз тот период, когда проходит минтаевая путина. Притом что и в 2020-м, и в 2021 году в первом квартале наблюдался резкий скачок курса доллара. Казалось бы, это должно было привести к увеличению рублевой ликвидности и рублевой выручки, однако прибыльность отрасли за январь-март уступает показателю прошлого года на 15%, обратил внимание руководитель ВАРПЭ.

Зато третий квартал и начало четвертого демонстрируют очень серьезный рост прибыльности. В это время предприятия работают на лососевой путине, продолжается активный промысел краба.

Такая картина показывает, что внутри отрасли сформировались сегменты с высокой доходностью, с высокой рентабельностью, и сегменты, где рентабельность гораздо ниже. К таковым можно отнести в первую очередь работу на минтае, во вторую — на промысле пелагических тихоокеанских объектов.

«То есть предприятия не наращивают вылов. Почему — потому что нет роста стоимости товарной продукции и нет необходимости увеличивать объем вылова, нет необходимости увеличивать объем переменных расходов, потому что экономика тогда не «склеится». Так что мы видим и по минтаю снижение вылова на 100 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и по пищевой пелагике снижение вылова на 40 тыс. тонн», — сказал Герман Зверев.

По его мнению, «финансовая калейдоскопичность» будет нарастать. Формирование разных сегментов очень важно учитывать при рассмотрении второго этапа инвестиционных квот, полагает руководитель ассоциации. «Необходимо настраивать оптику применительно к финансовым показателям каждого сегмента. В противном случае существует риск принятия неверного управленческого решения», — отметил президент ВАРПЭ.

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НазадМетки: аквакультураварпэкрабминтай
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