Северный бассейн получил инвестиционные квоты

Росрыболовство распределило по компаниям квоты добычи в инвестиционных целях на предстоящий год по Северному бассейну. Предприятия получили объемы для освоения трески и пикши.

Федеральное агентство по рыболовству продолжает выпускать приказы о распределении по пользователям квот на 2022 г. На этот раз определены объемы для участников программы инвестиционных квот на Северном бассейне — такое распределение утверждено приказом Росрыболовства от 16 декабря 2021 г. № 816.

Объемы трески и пикши под береговые заводы получили Архангельский опытный водорослевый комбинат, «Русская треска», «Парк», «Компания «Мурман СиФуд», «Группа «Баренц», «Кедр Плюс», «Причал-Л», «Рыботорговая сеть», РК «Полярное море+». Инвестквоты смогут осваивать и компании, построившие суда, — ПТФ «Карелрыба» и АТФ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, список компаний — получателей инвестиционных квот на Северном бассейне по сравнению с прошлым годом не изменился, однако Архангельскому траловому флоту выделены объемы уже под два судна. Компания в этом году завершила строительство еще одного траулера — «Норвежское море».

Также приказом Росрыболовства от 14 декабря 2021 г. № 810 распределены по пользователям объемы в районе регулирования НЕАФК; приказом от 14 декабря 2021 г. № 809 — в рыболовной зоне Гренландии; от 14 декабря 2021 г. № 808 — в рыболовной зоне Фарерских островов.

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