На Дальнем Востоке прибавилось получателей квот под инвестиции

Федеральное агентство по рыболовству выпустило приказ о распределении по компаниям инвестиционных квот на Дальнем Востоке. На этот раз объемы получили уже 11 пользователей. Также распределены квоты вылова крабов в инвестцелях.

Инвестиционные квоты на 2022 г. на Дальневосточном бассейне распределены по пользователям приказом Росрыболовства от 16 декабря 2021 г. № 820. Объемы, как и на нынешний год, получили камчатские компании «Заря», «РК имени Ленина», «Укинский лиман», «Камчаттралфлот», «Витязь-Авто». В Приморье — РК «Новый мир» и «Русский минтай». В Сахалинской области — «Алаид» и «Курильский рыбак».

Также на предстоящий год инвестквоты получат компания «Октябрьский-1» на Камчатке и «Невод» на Сахалине, построившие перерабатывающие заводы, сообщает корреспондент Fishnews.

Распределены объемы камбал, макрурусов, минтая, наваги, палтусов, сельди, терпугов, трески и командорского кальмара.

Квоты вылова крабов в инвестиционных целях распределены по пользователям приказом Росрыболовства от 16 декабря 2021 г. № 819. Прибавилось компаний, которые смогут осваивать в рамках таких лимитов глубоководных крабов: теперь это не только «Тефида», но и «Корвет» и «Амуррыбпром».

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