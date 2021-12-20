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По новым нормам федеральные, региональные и местные власти должны публиковать ключевую информацию о состоянии окружающей среды, включая сведения о качестве водных ресурсов, о вредных выбросах и сбросах

Данным об окружающей среде прописали открытость

Правительство утвердило правила размещения в открытом доступе экологической информации. Такие данные власти должны публиковать на своих сайтах.

В марте вышел федеральный закон, призванный сделать данные о состоянии окружающей среды более открытыми для граждан. Теперь правительство утвердило правила размещения таких сведений.

По новым нормам федеральные, региональные и местные власти должны публиковать ключевую информацию о состоянии окружающей среды, включая сведения о качестве атмосферного воздуха, почвы, водных и лесных ресурсов, о вредных выбросах и сбросах, уровне радиационного фона на своих официальных сайтах или доводить ее до людей с помощью государственных и муниципальных информационных систем. В последнем случае на сайте должна быть ссылка на ресурс, где размещена информация.

Предусматривается, что данные об экологии являются общедоступными и предоставляются бесплатно.

В перечне открытых сведений — 82 позиции, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Так, правила предусматривают, что общедоступной для граждан, бизнеса, экологов и экспертов должна быть информация об объектах, оказывающих негативное влияние на окружающую среду, хранилищах отходов и свалках с указанием эксплуатирующих их организаций. Открыты должны быть сведения о качестве питьевой воды, загрязнении природных объектов пестицидами, а также оперативные данные об изменении радиационной обстановки, лесных пожарах, угрозах возникновения опасных гидрометеорологических явлений, обзоры развития весеннего половодья.

Кроме того, в списке отчеты по мониторингу состояния загрязнения окружающей среды, доклады об особенностях изменения климата на территории России, комплексные планы мероприятий по снижению загрязняющих выбросов, отчеты о состоянии озонового слоя и ежемесячно обновляемые данные об общем содержании озона.

По каждому пункту указана периодичность обновления сведений и ведомство, ответственное за размещение информации.

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