Прогноз по кильке благоприятный

Исследования в Каспийском море, организованные ВНИРО, показали стабильный рост промыслового запаса килек. В 2023 г. ученые прогнозируют пополнение по всем трем видам, добычу которых ведут российские рыбаки.

Сотрудники Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) впервые за четверть века провели масштабные мониторинговые работы по оценке состояния запасов каспийской кильки.

Результаты июльской конусной съемки и гидроакустических исследований показали, что размеры улова превосходят среднемноголетние показатели. Это позволило сделать вывод о положительной динамике численности кильки в Волжско-Каспийском промысловом бассейне. Активное размножение у взрослых рыб приводит к формированию новых многочисленных поколений, которые пополняют запасы.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в видовом составе уловов доминировали обыкновенная (63%) и анчоусовидная (33,6%) кильки. Большеглазая килька встречалась значительно реже — всего 0,4%.

По предварительным расчетам, российский промысловый запас каспийской кильки стабильно растет. В 2023 г. ожидается увеличение запаса с 493,5 тыс. тонн до 520,3 тыс. тонн за счет пополнения всех трех видов.

Ранее специалисты филиала отмечали, что в этом году на Каспии впервые за 20 лет уловы морских рыб превысили уловы полупроходных и речных рыб. Рост происходит в основном за счет более интенсивного промысла кильки в западной части Среднего Каспия.

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