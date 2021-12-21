Прикаспийские страны обсуждают ситуацию с рыбными запасами

Пятое заседание Комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря проходит в режиме видеоконференции. В повестке — освоение квот, воспроизводство и охрана водных биоресурсов, объемы вылова на 2022 г., пролонгация запрета на коммерческий лов осетровых.

Обсуждение проходит с 20 по 22 декабря. В заседании участвуют представители России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана.

Делегацию РФ возглавляет заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов. Также в ее составе сотрудники центрального аппарата Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии и Волжско-Каспийского филиала ВНИРО, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Комиссия по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами создана в соответствии с соглашением, которое представители пяти государств подписали в Астрахани в сентябре 2014 г. Весной 2016 г. документ прошел ратификацию во всех странах-участницах и вступил в законную силу. Комиссия может принимать решения, обязательные для исполнения государствами — участниками соглашения, отметили в Росрыболовстве.

Комиссия призвана координировать деятельность по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию совместных водных биоресурсов, ежегодно определять общие допустимые уловы и распределять национальные квоты. К полномочиям этого органа также относится регулирование промысла. Вводимые ограничения могут включать запрет лова в конкретных районах и в отношении отдельных видов на определенные периоды.

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