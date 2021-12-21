Рыбоводы приходят на помощь лососю юго-запада Сахалина

Компания «Каниф» развивает искусственное воспроизводство и пастбищную аквакультуру лососей на юго-западном побережье Сахалина. Работу по пополнению и охране биоресурсов обязательно нужно продолжать, уверен главный рыбовод Виктор Погодин. Такое направление поддерживает и областное агентство по рыболовству.

В нынешнем году на юго-западе Сахалина в тестовом режиме запустили рыбоводный завод на реке Оненуси. Введена вторая очередь, завершить строительство специалисты рассчитывают в 2022 г.

Общий объем вложений в новый рыбоводный проект компании «Каниф» оценивается в 150 млн рублей. Предприятие создается в труднодоступном районе, так что пришлось протянуть линию электропередачи.

На новом заводе начинают с закладки на инкубацию 2,5 млн икринок лосося, затем предполагается выйти на показатель в 30 млн штук.

У компании в Невельском районе работает еще три лососевых рыбоводных завода — на реках Обутонай, Вольная и Ловецкая. «В этом году на Ловецкой мы дождались первых возвратов», — рассказал Fishnews главный рыбовод Виктор Погодин во время посещения ЛРЗ «Ловецкий».

Перед тем как приступать к реализации проекта, специалисты собирают в том числе архивные данные. «Что здесь было, какая рыба заходила? Старожилов опрашиваем», — объяснил Виктор Погодин. На Ловецкой, по имеющимся данным, когда-то была многочисленная стабильная популяция кеты, потом ее уничтожили. Теперь рыбоводы пытаются восстановить ресурс, здесь для этого есть неплохие природные условия.

Главный рыбовод показал инкубационный цех и питомник. Площадь питомника и пруды позволяют содержать 30 млн экземпляров. «Но мы путем определения количества воды, количества молоди вышли на 25 миллионов по закладке и 22 по выпуску», — назвал параметры производства главный рыбовод.

Виктор Погодин рассказал и о специфике завода. Например, в питомнике предусмотрено продольное расположение каналов: это помогает экономить грунтовую воду, необходимую для выращивания кеты. «На инкубацию и выдерживание хватает 40 литров в секунду», — отметил специалист. При поперечном расположении каналов воды требовалось бы втрое больше.

Помимо воспроизводства кеты, акцент делается и на охрану дикой горбуши. На юго-западном побережье Сахалина она крайне малочисленна, но с точки зрения генетической ценности эту рыбу очень важно сберечь.

С подходами лососей на юго-западе дело обстоит непросто. Сейчас важнейшая задача — совместно с наукой выяснить причины такой ситуации. Не хватает информации об условиях в ранний морской период жизни молоди. Между тем это важное для обеспечения будущих возвратов время. Вносят свой «вклад» и браконьеры: как правило, охраняется путь миграции от устья реки до завода, а нарушители переместились на нерестилища. «Очень серьезная проблема для Сахалина», — отметил Виктор Погодин. Не хватает инспекторов рыбоохраны.

Многие специалисты также говорят, что центры воспроизводства лососей сместились на север. Но здесь есть определенная цикличность, так что можно прогнозировать изменение ситуации, считает собеседник Fishnews. Поэтому искусственное воспроизводство нужно продолжать, тем более что на состояние рыбных запасов влияют не только природные условия — сказывается и хозяйственная деятельность человека.

О важности работы лососевых рыбоводных заводов говорят и власти региона. В последние годы, в том числе и в нынешнем, уловы горбуши и кеты в Сахалинской области практически сравнялись, обратил внимание руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко. Подходы кеты обеспечиваются прежде всего рыбой заводского происхождения.

Ожидается, что по итогам 2021 г. в Сахалинской области будет уже 71 предприятие по искусственному воспроизводству тихоокеанских лососей. Ежегодно в естественную среду специалисты выпускают порядка 1 млрд штук молоди.

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