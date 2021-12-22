Рыбинспекторам Ярославской области станет проще ловить браконьеров

В Ярославской области рыбоохрана получила высокоскоростную аэролодку «Ижора». Ранее материально-техническая база отдела пополнилась новыми автомобилями, моторными лодками и снегоходами.

Руководитель Московско-Окского территориального управления Росрыболовства Андрей Яковлев вручил ключи от новой аэролодки региональному отделу рыбоохраны.

«Впервые в Ярославской области появилась такого уровня аэролодка для органов рыбоохраны, которая позволит инспекторскому составу усилить эффективность оперативной работы, особенно в период межсезонья, преодолевать препятствия в труднодоступных местах, а также обеспечить круглосуточное дежурство в период нереста рыбы на водных объектах региона», — отметил Андрей Яковлев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, «Ижора» способна развивать скорость на льду до 130 км/ч, на воде — до 75 км/ч, ее мощность составляет 160 л.с., судно выдерживает высоту волн 0,6 м, вмещает 8 человек.

В теруправлении напомнили, что в 2020 г. состоялась беспрецедентная по своим масштабам и объемам закупка транспорта и оборудования для органов рыбоохраны. Московско-Окское ТУ приобрело 30 моторных лодок RusBoat с прицепами, шесть снегоходов Tayga Patrul 551 SWT с прицепами, 34 автомобиля УАЗ «Патриот», 15 машин Renault Duster, два полноприводных «Соболя» и одну «Ладу Ниву». Также в декабре этого года рыбинспекторы получили пять снегоходов с прицепами.

В отдел госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Ярославской и Вологодской (Череповецкий район) областям передали четыре автомобиля, четыре моторные лодки с прицепами и один снегоход. В 2021 г. материально-техническая база отдела пополнилась аэролодкой и снегоходом.

Кроме того, в декабре текущего года в Череповце впервые для оперативной работы органов рыбоохраны приобретено и установлено модульное здание. В нем созданы все необходимые условия для исполнения служебных обязанностей инспекторского состава, в том числе специализированное место для хранения изъятых незаконных орудий лова.

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