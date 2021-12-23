На борьбу с нефтеразливами призвали новые штрафы

Президент Владимир Путин подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, вводятся крупные штрафы за неисполнение требований по предупреждению и ликвидации разливов топлива.

Изменения в КоАП вносятся федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 419. Документ вступит в силу 1 января наступающего года.

Как сообщает корреспондент Fishnews, глава 8 кодекса дополняется статьей 8.50 «Нарушение требований по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов».

Она устанавливает административные штрафы за отсутствие плана предупреждения и ликвидации нефтеразлива, за предоставление властям недостоверных данных о таких инцидентах, за неосуществление мероприятий, предусмотренных таким планом. Наказание предусмотрено и за неисполнение обязанности по созданию системы наблюдений за состоянием морской среды в районе работ, в том числе системы обнаружения нефтеразливов. А также за то, что компания не имеет собственных аварийно-спасательных служб для борьбы с разливами и (или) не привлекает такие силы на договорной основе.

Для должностных лиц может быть назначен штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

При повторном нарушении для должностных лиц предусмотрены взыскания в размере 30–60 тыс. рублей, для ИП — 60–80 тыс. рублей, для юрлиц — 300–500 тыс. рублей. При этом индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам также будет грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Неоповещение уполномоченного органа о факте разлива, оповещение без предоставления необходимых сведений или предоставление заведомо недостоверных данных тоже повлечет штрафы. Для должностных лиц — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

При повторном нарушении для должностных лиц штраф составит уже от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для ИП — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей с возможностью приостановки работы на 90 суток, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн рублей с возможностью приостановки работы на аналогичный срок.

Статья 19.5 кодекса дополняется частями 38 и 39. Они устанавливают ответственность за невыполнение предписания органа, осуществляющего государственный экологический надзор.

За невыполнение предписаний в установленный срок граждане могут получить штраф до 20 тыс. рублей, должностные лица — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юридические лица — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Повторное правонарушение повлечет увеличенное взыскание: для граждан — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию до трех лет, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

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