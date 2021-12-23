Кубань вложится в рыбопереработку

В Краснодарском крае в будущем году объем господдержки рыбной отрасли вырастет с 15,5 млн до 35,5 млн рублей, сообщил заместитель губернатора Андрей Коробка. 20 млн рублей из этих средств планируется выделить на приобретение перерабатывающего оборудования.

«В этом году рыбохозяйственный комплекс края демонстрирует высокие производственные показатели. Мы ожидаем объем вылова водных биоресурсов на уровне 12 тыс. тонн, объем производства рыбной продукции — 18 тыс. тонн, что больше в сравнении с предыдущим годом на 20%», — рассказал Андрей Коробка на пресс-конференции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой администрации, также в 2021 г. на Кубани существенно выросло производство мидий и устриц — до 305 тонн, форели — до 486 тонн и раков — до 12 тонн.

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