Проектам ТОР «Надеждинская» помогут с инфраструктурой

Правительство одобрило увеличение финансирования для территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморье. Средства пойдут на инженерную и транспортную инфраструктуру для реализации инвестпроектов, в том числе в рыбопереработке.

Объем федерального финансирования на создание инфраструктуры ТОР «Надеждинская» увеличен с 6 млрд до 33,6 млрд рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства РФ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как отметили в кабмине, средства уже предусмотрены в федеральном бюджете в рамках финансирования мероприятий государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Теперь они будут направлены на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов действующих и перспективных резидентов «Надеждинской».

«В их числе — проекты в сфере транспорта и логистики, рыбопереработки и деревопереработки, производства строительных материалов и продуктов питания, а также комплексный проект по созданию города-спутника на территории этой ТОР», — рассказали в пресс-службе.

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