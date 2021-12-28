Рыбоохране определили флажки — признаки нарушений

Минсельхоз утвердил перечень индикаторов риска нарушения требований при госконтроле в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Такие показатели должны использоваться при принятии решения о контрольном мероприятии.

Реформирование контрольно-надзорной деятельности в рамках нового закона продолжается. В частности, предусматривается риск-ориентированный подход. При принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия должны использоваться индикаторы риска.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз приказом от 11 октября 2021 г. № 697 утвердил такие признаки для госконтроля в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Это обнаружение сотрудниками теруправлений Росрыболовства на водных объектах, в том числе на рыболовных участках, запрещенных орудий лова в нерабочем состоянии, а также отходов переработки уловов водных биоресурсов, добыча которых запрещена.

Обнаружение индикатора риска с высокой долей вероятности может свидетельствовать о нарушении.

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