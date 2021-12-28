Лососю и треске удешевят въезд в КНР

Китай с 1 января 2022 г снизит пошлины на импорт более чем 950 товаров. В списке есть рыба и морепродукты, в том числе лосось, треска и креветки.

Комиссия по таможенным тарифам Государственного совета КНР объявила о введении временных импортных пошлин ниже уровня режима наибольшего благоприятствования (РНБ) для 954 видов зарубежных товаров. В прошлом году в соответствующем перечне насчитывалось 883 позиции, а в 2019 г. — 859, приводит цифры китайское государственное информагентство «Синьхуа».

По его данным, скорректированы тарифы для торговых соглашений. Портал Seafood Source пишет о снижении пошлин в том числе на рыбу и морепродукты. В частности, по лососю, треске, креветкам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, об уменьшении китайских пошлин на ввоз рыбопродукции проинформировало также Торговое представительство РФ в республике.

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