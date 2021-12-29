Росрыболовство разблокировало квоты

Федеральное агентство по рыболовству перевело объемы добычи в ряде районов палтусов, макрурусов и трески, зарезервированные на 2022 г. под инвестиционные квоты, в квоты вылова в морских водах.

Приказом от 24 декабря 2021 г. № 863 Росрыболовство внесло изменения в распределение общего допустимого улова водных биоресурсов в Дальневосточном бассейне по видам квот на 2022 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, переведены из инвестиционных квот в квоты вылова в морских водах объемы добычи трески в Чукотской и Западно-Беринговоморской зонах, палтусов и макрурусов в Западно-Беринговоморской зоне — в общей сложности это около 22581 тонны.

Ранее в отраслевых объединениях обращали внимание, что объемы были зарезервированы при неподписанных инвестиционных договорах, то есть без возможности их освоения в 2022 г., и просили разблокировать квоты.

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