«Инвестиционные резервы» чреваты недоловом

Резервирование инвестквот на 2022 г. грозит неосвоением запасов, считают в Ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП). Ко времени возврата этих квот минуют январь и февраль — оптимальное время лова ключевых для ярусников объектов.

Письмо с изложением своей позиции АЯП направила руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. «Приказом № 752 от 3 декабря 2021 года Росрыболовство предоставило на инвестиционные цели 22,58 тыс. тонн палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне, а также трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах в 2022 году. При этом соответствующие инвестиционные договоры между Росрыболовством и заявителями на период издания приказа Росрыболовства еще не были подписаны», — рассказал Fishnews представитель АЯП Вячеслав Бычков.

Он напомнил, что, согласно действующему порядку распределения инвестквот, их предоставляют на следующий календарный год после введения объекта инвестиций в эксплуатацию.

«Учитывая сроки действия соответствующих инвестиционных договоров, которые еще не были признаны вступившими в силу, предусмотренные ими инвестпроекты в 2022 году не будут реализованы. Зато «блокировка» в январе-феврале квот, о которых мы говорим, приведет к невозможности последующего освоения их в полном объеме из-за неблагоприятной промысловой обстановки», — подчеркнул Вячеслав Бычков.

В АЯП рассчитывают, что Росрыболовство своевременно скорректирует приказ о квотах и тем самым предоставит рыбакам возможность освоить запасы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews