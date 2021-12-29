Дагестан приготовил участки под речные аквафермы

В Республике Дагестан объявлен аукцион на семь участков под индустриальное выращивание ценных видов рыб. Заявки принимаются до 31 января.

Торги организует Северо-Кавказское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 0,23 га до 13,5 га расположены на реках Сулак, Аварское Койсу, Ахсу, в том числе на их русловых водохранилищах. Стартовые цены лотов — от 800 рублей до 46 тыс. рублей.

На шести участках предусмотрено производство радужной форели, на одном — белуги, осетра, севрюги, стерляди и шипа.

Аукцион предполагается провести в Махачкале 8 февраля. Все участки предоставляются на условиях обособленного водопользования на 10 лет.

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