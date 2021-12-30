Китай опубликовал список российских поставщиков рыбы

Главное таможенное управление Китая опубликовало список российских перерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР.

С 1 января вступают в силу приказ ГТУ КНР № 248 «Положения КНР об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов» и приказ ГТУ № 249 «Меры по обеспечению безопасности импортируемых и экспортируемых пищевых продуктов КНР».

В соответствии с этим управление опубликовало Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов — поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в Китайскую Народную Республику, сообщили Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

Перечень размещен по ссылке https://ciferquery.singlewindow.cn/, а также на сайте ФГБУ «НЦБРП» в разделе «Документы» — «Документы Китайской Народной Республики».

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