РРПК: прорывной год по глубокой переработке

По итогам года Русская рыбопромышленная компания освоит более 90% квоты на вылов минтая, превышающей 300 тыс. тонн. В полтора раза выросли объемы производства продукции глубокой переработки из минтая, в том числе за счет сурими.

Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась рыбная отрасль, Русская рыбопромышленная компания (РРПК) по итогам года выйдет на освоение более 90% квоты на вылов минтая. В 2021 г. объем квот по этому виду во всех районах промысла на Дальнем Востоке, установленный для РРПК, составил 302,3 тыс. тонн.

В компании по-прежнему делают ставку на выпуск продукции из минтая глубокой переработки — филе, фарша и сурими — морской заморозки. Объемы производства такой высокомаржинальной продукции выросли более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Около 2,3 тыс. тонн сурими изготовлено на борту супертраулера «Владимир Лиманов».

В 2021 г. РРПК продолжила развивать сбыт как на российском, так и на зарубежных рынках. Объем продаж продукции глубокой переработки внутри страны вырос более чем на 70%.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе компании, начаты поставки филе минтая в национальные розничные сети Китая и на предприятия сферы общественного питания. Экспорт филе и фарша минтая в страны Евросоюза увеличился с 12 тыс. тонн в 2020 г. до почти 20 тыс. тонн. В планах на ближайший год — нарастить этот показатель до 25 тыс. тонн. Продажи сельди в африканский регион подросли на 20%.

«Мы неукоснительно следуем стратегии, направленной на уход от сырьевого экспорта и развитие глубокой переработки внутри страны. Высокое качество продукции, которое обеспечивает глубокая переработка уловов на борту, а также внимательное отношение к запросам и стандартам наших клиентов являются главными приоритетами компании, — прокомментировал первый заместитель гендиректора РРПК по стратегии и коммерческим вопросам Савелий Карпухин.

В 2022 г. компания намерена наращивать объемы выпуска продукции глубокой переработки на судах и ее продажи внутри страны и на экспорт. Серьезного прорыва ожидают от ввода в эксплуатацию в первой половине 2022 г. еще двух супертраулеров, строительство которых завершается на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

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