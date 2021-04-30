РРПК замещает сырьевой экспорт в Китай на филе

За последний год Русская рыбопромышленная компания заключила контракты на поставку в КНР более 5 тыс. тонн филе минтая. Покупателями продукции глубокой переработки выступают как розничные сети, так и предприятия общественного питания.

Русская рыбопромышленная компания(РРПК) активно наращивает поставки филе минтая на внутренний рынок КНР. За последние 12 месяцев объем экспортных контрактов с китайскими покупателями превысил 5 тыс. тонн.

«Развитие собственных перерабатывающих мощностей позволяет РРПК осваивать новые рынки филе минтая – как внутри России, так и за рубежом, и замещать ими сырьевые поставки. Это отвечает национальным приоритетам в области экспорта, – заявил первый заместитель гендиректора РРПК Савелий Карпухин.

В компании считают китайский рынок перспективным направлением для продукции глубокой переработки из дикой белой рыбы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, реализация филе минтая происходит как в национальных розничных сетях Китая, так и в сфере общественного питания. В частности, минтай РРПК включен в меню KFC, крупнейшей в КНР и быстро развивающейся сети ресторанов быстрого питания, как альтернатива классическим сэндвичам с курицей.

Ранее РРПК отчиталась о развитии поставок рыбной продукции глубокой переработки на новые экспортные рынки и увеличении отгрузок на внутренний рынок. В частности, в первом квартале текущего года отгрузки на российский рынок выросли на 25%, в том числе за счет филе минтая - как морской заморозки, так и берегового производства.

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