Пандемия негативно отразилась на рыбном экспорте Приморья

В Приморском крае экспортные поставки рыбы и морепродуктов сократились на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В региональном минсельхозе это связывают с негативными последствиями пандемии коронавируса.

По данным на 19 декабря, предприятия Приморья продали на внешнем рынке 690,4 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на сумму более 1,4 млрд долларов, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства со ссылкой на информацию регионального минсельхоза.

В министерстве считают, что сокращение «рыбного» экспорта произошло из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в мире. По данным ведомства, основные импортеры приморской сельхозпродукции – Китай, Республика Корея, Япония.

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