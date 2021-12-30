Как выбрать красную икру к праздничному столу

В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор поделился рекомендациями по выбору лососевой икры. В первую очередь ведомство советует не приобретать деликатес с рук и в местах несанкционированной торговли.

Важно также внимательно изучить этикетку: на ней должны быть указаны название рыбы, из которой бралась икра, дата изготовления и дата фасовки, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию с сайта Роспотребнадзора.

«Маркировка на жестяной банке обязательно должна содержать дату изготовления продукта, слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, номер смены, а также индекс рыбной промышленности «Р». Обратите внимание, что надпись должна быть выбита изнутри», — подчеркнули в ведомстве.

Не следует приобретать икру, в состав которой входит пищевая добавка Е-239 (уротропин). Ранее ее применяли как консервант, однако с 2008 г. она запрещена, так как при разложении в кислой среде желудка из уротропина выделяются ядовитые токсические вещества (формальдегиды). Разрешенными консервантами для икры остаются Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213.

Крышка не должна проминаться или быть вздутой, икра должна заполнять баночку полностью.

«Икринки натурального продукта мелкие, однородные, рассыпчатые и цельные, не имеют пленок и трещинок. Если икра истекает соком, а икринки «сдувшиеся», вероятно, икру уже размораживали. Натуральные икринки имеют ядро, искусственные же икринки однородны. Натуральные икринки лопаются при слабом нажатии, оболочка искусственных икринок более жесткая, сложно лопающаяся», — обратили внимание в Роспотребнадзоре.

Экспресс-тестом для продукции станет опускание продукта в горячую воду: натуральная икра немного побелеет и опустится на дно, а искусственная — растворится, окрасив воду.

«Хранить икру необходимо в холодильнике при температуре, указанной производителем на упаковке товара. При соблюдении этих условий можно гарантировать качество продукта. В открытой жестяной банке икру лучше не хранить, рекомендуется переложить ее в чистую сухую стеклянную емкость», — отметили в пресс-службе ведомства.

При возникновении сомнений в качестве и безопасности продукта Роспотребнадзор рекомендует обратиться в территориальный орган ведомства для проведения лабораторного контроля.

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