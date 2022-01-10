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Власти Камчатского края продолжают работу по обновлению перечня рыболовных участков для промышленной добычи

Камчатка обновит перечень рыболовных участков

Власти Камчатского края продолжают работу по обновлению перечня рыболовных участков для промышленной добычи. В ближайшее время список планируется направить на согласование в Росрыболовство.

Министерство рыбного хозяйства Камчатки рассказало о работе по обеспечению добычи на рыболовных участках. Одно из направлений — обновление перечня РЛУ для промышленного лова, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы в этом году, как и договаривались с Ассоциацией добытчиков лососей, получили от предприятий, осуществляющих промысел лососей, большой материал», — отметил глава краевого минрыбхоза Андрей Здетоветский (видеокомментарий опубликован на сайте правительства региона).

Материалы уже рассматривались на комиссии, те, по которым возникли вопросы, были возвращены на доработку.

«И был отобран некий перечень, пул участков, который мы в ближайшее время направим на согласование в Росрыболовство», — добавил министр.

Напомним, что по закону списки рыболовных участков должны утверждаться в регионах по согласованию с федеральными властями. При этом с 2019 г. вступили в силу новые Правила определения границ рыболовных участков, утвержденные постановлением правительства России от 14 июня 2018 г. № 681.

Старожилам обеспечат доступ к рыбе

В новом году для жителей отдаленных районов Камчатки будут открыты 20 участков для любительской рыбалки, сообщили в пресс-службе правительства края.

Власти региона рассчитывают таким образом обеспечить доступность ресурса для старожильческого населения. «Сейчас ведется работа по оформлению участков, до начала следующей путины планируем передать их пользователям по итогам конкурсных процедур. Таким образом, люди, не относящиеся официально к коренным малочисленным народам Севера, получат доступ к водным биоресурсам», — рассказал Андрей Здетоветский.

По новым участкам для любительского рыболовства подготовлена картографическая информация. Предполагается, что с началом лососевой путины на них смогут рыбачить жители сел Каменское, Манилы, Парень, Аянка, Слаутное, Оклан, Таловка, Лесная, Карага, Оссора, Ильпырское, Тиличики, Средние Пахачи, Хаилино, Вывенка, Ачайваям. По итогам работы будет подготовлен проект постановления правительства Камчатского края о внесении изменений в перечень рыболовных участков.

Ведется работа по рыболовным участкам у сел Пахачи, Усть-Хайрюзово, Тымлат.

Краевой минрыбхоз подготовил проект законодательной инициативы по распространению на старожильческое население возможностей традиционного рыболовства КМНС.

«Мы также проанализировали дефицит по участкам для традиционного рыболовства, ввели дополнительные и уже распределили их среди пользователей», — рассказал Андрей Здетоветский.

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