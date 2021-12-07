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Требования Найробийской конвенции распространятся на флот, затонувший в территориальном море РФ

Россия вступает в ряды участников Найробийской конвенции

Российская Федерация присоединяется к Найробийской конвенции об удалении затонувших судов. Требования документа распространятся на флот, затонувший в пределах территории РФ, включая территориальное море.

Соответствующий федеральный закон — от 6 декабря 2021 г. № 395 — подписал президент Владимир Путин. Как сообщает корреспондент Fishnews, закон вступит в силу 17 декабря.

Конвенция, принятая 18 мая 2007 г. в Найроби (Кения), применяется к флоту, затонувшему в исключительной экономической зоне государства. Документ регламентирует информирование об инциденте с морским судном, определение опасности затронутым государством, вопросы уборки акваторий, страхование ответственности судовладельца.

К конвенции, в частности, присоединились Бельгия, Болгария, Канада, Китай, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран, Малайзия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Панама, Португалия, Сингапур, Швеция и Великобритания

Когда законопроект о присоединении России к конвенции вносился в Госдуму, авторы отмечали: отечественные суда обязаны выполнять положения конвенции при заходе в воды стран — ее участниц, но не могут получить в России предусмотренное конвенцией свидетельство (о наличии страхования или иного финансового обеспечения для покрытия своей ответственности). В то же время иностранные суда, заходящие в воды РФ, под аналогичные требования не подпадают. Таким образом, присоединение к конвенции отвечает российским интересам.

Страна-участница может распространить применение конвенции на флот, затонувший в пределах его территории, включая территориальное море. Именно с такой формулировкой Россия присоединяется к конвенции. Также в законе оговорено, что РФ не считает себя связанной положениями пунктов 2 и 3 статьи 15 конвенции (они касаются урегулирования споров).

Напомним, сейчас на рассмотрении Госдумы находятся два законопроекта по затонувшему флоту — «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Эти поправки вводят для собственника ответственность за сознательное затопление судна и устанавливают обязательства по его подъему. Отмечено, что документы подготовлены с учетом положений Найробийской конвенции. Первый законопроект приняли в первом чтении в октябре.

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