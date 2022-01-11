Омулю готовят свежее пополнение

Байкальский филиал Главрыбвода в 2022 г. планирует выпуск 450 млн личинок омуля. В прошлом году рыбоводные заводы на 80% перевыполнили этот показатель, установив новый рекорд — более 818 млн штук рыбной молоди.

По итогам 2021 г. рыбоводные заводы Главрыбводазаготовили рекордные объемы производителей байкальского омуля — свыше 75 тонн. На инкубацию специалисты Байкальского филиала заложили более 773 млн штук оплодотворенной живой икры.

План по выпуску личинок омуля в 2022 г. установлен на уровне 450 млн штук. В прошлом году было столько же, но рыбоводы перевыполнили показатели государственного задания почти вдвое, рассказали Fishnews в пресс-службе Главрыбвода. В результате популяция байкальского омуля получила пополнение более 818 млн штук молоди — еще один рекорд.

Интенсивное искусственное воспроизводство байкальского омуля — одна из мер, нацеленных на восстановление подорванных запасов этого вида, наряду с запретом на промышленный лов и активной борьбой с браконьерством. Байкальский филиал ежегодно осуществляет отлов производителей, закладку икры и выпуск личинок омуля на рыборазводных заводах в Бурятии.

По данным мониторинга, численность нерестового запаса омуля в 2020 г. выросла на 60% по сравнению с 2017 г., когда был закрыт промысел этого вида. Учтенная численность личинок, скатившихся с естественных нерестилищ и выпускаемых из заводских цехов, в 2021 г. выросла в четыре раза по отношению к 2017 г.

Для увеличения объемов искусственного воспроизводства омуля в рамках байкальской ФЦП предусмотрена реконструкция Большереченского и Селенгинского заводов. По информации Главрыбвода, будут обновлены основные фонды предприятий, переоборудованы инкубационные мощности и садковые базы, оптимизированы энерго- и теплозатраты, созданы условия для бассейнового выращивания молоди омуля.

В 2021 г. исследования показали появление в промысловом запасе байкальского омуля урожайного поколения 2018 г. рождения. Это позволяет надеяться на возобновление промысла к 2025-2027 гг., если меры по защите этого вида будут сохранены.

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