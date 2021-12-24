Инвестквоты и аукционы: обсуждения продолжаются

Росрыболовство провело с представителями бизнес-сообщества первое совещание по законопроекту, посвященному следующему этапу инвестиционных квот и продолжению аукционов с инвестобязательствами.

Когда начинать

На законопроект, подготовленный Минсельхозом и Росрыболовством, поступил ряд замечаний от бизнес-сообщества и от федеральных ведомств, но в целом документ уже готов, заявил, открывая встречу, глава агентства Илья Шестаков. Курс на перемены задан стремительный: в Росрыболовстве рассчитывают, что изменения будут согласованы практически в предложенной редакции уже после новогодних праздников.

Отраслевые объединения между тем предложили еще раз обратиться к срокам запуска нововведений. Поддерживается баланс распределения инвестквот между берегом и флотом, акцент на крупные перерабатывающие комплексы, однако сроки изменений по флоту под квоты минтая и сельди нужно перенести на 2026 г., подчеркнул президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. «Надо дождаться, когда флот будет построен, когда он выйдет на промысел, посмотреть, как он работает, что он начинает производить», — отметил руководитель ВАРПЭ.

По крабовым квотам ассоциация также считает важным предусмотреть отлагательную норму — с 1 января 2033 г. Иначе получается, что для участников первого раунда рыбных инвестквот власти предлагают компенсацию, а для тех, кто решил участвовать в первых торгах по крабу и строит суда, — забрать еще часть квот. Кроме того, неправильно принимать решение, основываясь на краткосрочной конъюнктуре рынка, обратил внимание Герман Зверев.

В ассоциации также призвали не дополнять аукционный список другими морепродуктами. «Мы считаем, что нет оснований ни нормативно-правовых, ни экономических для проведения аукционов на эти объекты», — заявил президент ВАРПЭ.

Глава Росрыболовства в свою очередь подчеркнул, что ключевые моменты предложенного проекта менять не планируется. «Я бы все-таки хотел поговорить о законопроекте. Мы не можем двигать базовые вещи, которые в нем предусмотрены, точнее, не будем», — сказал Илья Шестаков.

Он пригласил представителей отраслевого сообщества сосредоточиться на обсуждении возможных объектов инвестиций и требований к ним, сообщает корреспондент Fishnews.

Сроки второго этапа, по словам руководителя агентства, обсуждались с Министерством промышленности. «Минпромторг подтверждает, что с 2024 года они на самом деле готовы уже начать размещать заказы», — заверил Илья Шестаков.

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота предложила не ждать с запуском новых крабовых аукционов и запустить эту норму одновременно с принятием закона. Это позволит уже с 2023 г. продолжить размещение заказов на суда — верфи подчеркивали, как важен здесь непрерывный процесс, заявил президент АСРФ Алексей Осинцев.

Но руководство Росрыболовства и сдвижки на более ранний срок не поддержало. Илья Шестаков напомнил, что с принятием закона надо будет обновлять и остальную правовую базу — на это потребуется время. Да и с точки зрения продолжения строительства 2024 г. выглядит реалистичнее, отметил он.

В ведомстве планируют, что подзаконная база выйдет к концу 2023 г., аукционы состоятся в 2023 г., а объемы по новым квотам будут выделяться уже с 2024 г.

Также на совещании был поднят вопрос о принципе предоставления квот добычи крабов в инвестцелях. Волнует бизнес и судьба долей краба, которые в период действия исторического принципа уже покупались на аукционах.

Важности формулировок

О развитии береговой базы в отраслевом сообществе и регионах говорят как о правильной тенденции. Но вопросы у потенциальных инвесторов вызвала формулировка, предложенная в законопроекте.

Закон, регулирующий первую волну инвестквот, предусматривает такой механизм для судов рыбопромыслового флота и (или) предприятий. Однако ко второму этапу предложена другая формулировка — с некими рыбоперерабатывающими комплексами. И здесь возникает вопрос: будет ли привязана к такому инвестиционному объекту необходимость строительства судов, отметил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Да, мы можем в принципе при обсуждении уже непосредственно конкретных инвестиционных объектов привязать к перерабатывающему заводу несколько судов-свежьевиков, снабженцев. В законе возможность такая заложена, но это не значит, что она будет так реализована», — прокомментировал Илья Шестаков.

«Сейчас из текста законопроекта получается, что в независимости от наполнения понятия «рыбоперерабатывающий комплекс» судно все равно будет к нему прилагаться как дополнительная, что называется, инвестиционная нагрузка», — указал руководитель Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Президент АДМ предложил убрать связку с судном на уровень подзаконной базы.

Первый заместитель генерального директора компании «Гидрострой» Сергей Подолян также привал внести ясность для инвесторов. Совершенно не очевидна необходимость утяжелять строительство заводов судами, сказал он.

За то, чтобы не ограничивать инвестиции лишними рамками, высказался и руководитель «Доброфлота» Александр Ефремов. Попытка за рыбаков решить такие тонкие вопросы, как обеспечение сырьем береговых заводов, может привести к тому, что инвестиционные квоты окажутся не востребованы, предостерег представитель бизнеса.

А что на смену?

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота выступила за то, чтобы включить в законопроект требование к предельным срокам эксплуатации судов и постройке новых судов в России. Флот в любом случае нужно обновлять, исследования показывают, что действующие суда экономически и модернизационно непригодны, заявил президент АСРФ Алексей Осинцев. Новые нормы объединение предложило ввести с 2034 г.

Росрыболовство эти ограничения целесообразными не считает. Предлагая такие меры, нужно учитывать, что работа рыбаков не ограничивается добычей минтая, — объекты и районы лова разнообразны, нужно оценивать последствия и для других промыслов. К тому же есть технические службы и регистр, проверяющие состояние флота. «Я бы, честно говоря, не торопился с этим предложением», — сказал Илья Шестаков.

Аукционный список

На аукционы с инвестиционными обязательствами Минсельхоз и Росрыболовство предложили выставить морских ежей, трепангов, гребешков и трубачей. Но здесь нужно подумать о последствиях для уже работающих пользователей и регионов, напомнил Максим Козлов.

Сейчас квоты по 200-250 тонн морского ежа позволяют работать 20 компаниям. При проведении аукционов лоты будут явно крупнее, возникают серьезные сомнения в участии действующих предприятий. «Это тяжелая социальная составляющая, которую нельзя просто так оставлять», — призвал к осторожности глава АРСО.

Также надо не забывать о тех компаниях, которые уже инвестируют в проекты на Курилах, подчеркнул он. Как на них отразится изъятие квот?

Глава Росрыболовства предложил подумать над возможностью территориального принципа. Ведомство планирует обсудить эту тему с Федеральной антимонопольной службой.

АСРФ обратила внимание на некорректность предложенного в законопроекте названия нового вида квот — вылова моллюсков в инвестиционных целях. Формулировка будет изменена, сообщил Илья Шестаков.

Идею добавить в аукционный список креветок — северную и углохвостую — представители отраслевого сообщества не поддержали. Это короткоцикловые объекты, для которых характерны сильные колебания численности, а углохвостая креветка и вовсе выведена из ОДУ, напомнил Сергей Подолян.

Нельзя ставить креветок по цене в один ряд с крабами, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. В АРПП заявили, что готовы предоставить справку по креветкам.

В завершение Илья Шестаков пригласил рыбопромышленников вернуться к обсуждению видов водных биоресурсов и объектов инвестиций на совещании в январе.

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