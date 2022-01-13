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Рыбацкие суда на Камчатке, 2021 г.

Локдауны не помешали рыбным рекордам

Российские рыбаки в 2021 г. добились рекордных уловов — более 5,05 млн тонн. По информации Росрыболовства, нарастить вылов помогла лососевая путина, а также успешный промысел трески, пикши и сельдевых видов рыб.

Росрыболовство подвело предварительные итоги промысла в 2021 г. По данным отраслевой системы мониторинга, вылов российских рыбаков во всех районах Мирового океана превысил 5,05 млн тонн, что на 1,5% больше, чем в 2020 г., и является рекордным показателем с 1992 г.

«Общими усилиями, несмотря на вызовы и ограничения, связанные с пандемией, мы достигли хорошего результата. Рыбаки переориентировались на внутренний рынок, а также быстро диверсифицировали экспортные поставки, что позволило не снижать темпы вылова по основным объектам промысла», – прокомментировал результаты работы отрасли руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Уточненная статистика по вылову традиционно будет представлена на отчетной коллегии ведомства в апреле.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, весомый вклад в общий вылов внесли лососевая и сельдевая путины на Дальнем Востоке, возобновление масштабного промысла каспийской кильки, увеличение объемов по треске и пикше на Северном бассейне и шпроту — в Азово-Черноморском бассейне.

Глава Росрыболовства обратил внимание на рост вылова неквотируемых объектов промысла. «Под них также необходим новый флот и развитие береговой переработки. Особенно сейчас это актуально для Каспия», – отметил Илья Шестаков.

Суммарно за год в Дальневосточном бассейне вылов рыбы и морепродуктов составил 3,55 млн тонн, в том числе 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей. В Северном бассейне рыбаки выловили 541,3 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском — 100,5 тыс. тонн, в Западном — 78,63 тыс. тонн и в Азово-Черноморском — 64 тыс. тонн. В зонах иностранных государств, отрытой части Мирового океана и конвенционных районах российские суда освоили еще 657,3 тыс. тонн водных биоресурсов.

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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