Лососевой путине подвели итог

В этом году на Дальнем Востоке добыли порядка 539 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Уже началась подготовка стратегий организации лова на следующую путину.

Результаты освоения лососей рассмотрел Дальневосточный научно-промысловый совет. Как сообщает корреспондент Fishnews, на этот раз ДВНПС собрался несколько позже обычного, но «красная» путина традиционно стала для него одной из ключевых тем.

В этом году наука прогнозировала вылов 459 тыс. тонн, в итоге рыбаки взяли около 539 тыс. тонн — на 17% больше ожидавшегося объема. Минувшая путина вошла в тройку наиболее успешных, отметил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Особое внимание руководитель ВНИРО уделил теме научного обеспечения. По лососям оно было усилено, институт получил допфинансирование для исследований морского периода жизни этих рыб.

Отраслевая наука в оптимальные сроки выполнила учетные траловые съемки преданадромных лососей в западной части Берингова моря, а также в прикурильских водах Тихого океана и Охотского моря. Работы охватывали беспрецедентную по площади акваторию и подтвердили исключительно высокую урожайность горбуши, подчеркнул Кирилл Колончин.

Для учета производителей лососей ученые используют в том числе беспилотные летательные аппараты. В нынешнем году институт также возобновил аэровизуальный учет производителей лососей на Чукотке и Сахалине. Специалисты вернулись к лососевым исследованиям на Северных Курилах.

Фактические уловы горбуши превзошли ожидания на 32% — добыто более 424 тыс. тонн. Объемы добычи нерки и чавычи на уровне прогноза. Кеты, кижуча и симы поймали меньше, чем предполагалось.

Лидером по уловам среди регионов остается Камчатка. 440 тыс. тонн — это исторический результат для края в ряду нечетных лет и второй после 2018 г. за весь период наблюдений.

Сахалинская область взяла порядка 56 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Путина в Хабаровском крае принесла около 26 тыс. тонн. Чукотка, Магаданская область и Приморье суммарно добавили к общему результату около 16 тыс. тонн.

На недоловы повлияли как природные условия, так и некоторые организационные моменты, рассказал Кирилл Колончин. Например, нехватка и поздний приход судов на приемку лососей сказались на освоении кеты на Чукотке, горбуши в Магаданской области. Больше всего не хватало приемного флота на северо-востоке Камчатки. «Здесь недоловили, по нашим расчетам, порядка 61 тыс. тонн горбуши», — привел цифры руководитель института.

Наиболее сложными регионами в плане хода путины традиционно названы Сахалин и Амур, сообщает корреспондент Fishnews.

Среди задач, которые нужно решить, директор ВНИРО указал анализ работ по воспроизводству лососей. «Второй год подряд не оправдывается прогноз вылова кеты на Южных Курилах. А в этом году ниже ожидаемых были и уловы кеты на Сахалине. Не исключено, что снижение эффективности рыбоводных мероприятий связано с неблагоприятными условиями в ранний морской период жизни молоди тихоокеанских лососей, который в Сахалино-Курильском регионе пока не охвачен исследованиями», — высказал мнение Кирилл Колончин.

Специалисты намерены для большей точности прогнозов проработать вопросы региональной принадлежности лососей. «Ставка на генетическую дифференциацию себя не оправдала. Следствием этого является искажение прогнозных оценок в промысловых районах Охотского моря», — рассказал директор института. Вероятным решением проблемы во ВНИРО видят развитие системы идентификации по меткам, нанесенным на рыбоводных заводах.

В целом путина прошла достаточно неплохо, но есть ряд вопросов, оценил проводивший заседание глава Росрыболовства Илья Шестаков. Разбираться с этими моментами планируется в том числе при подготовке к промысловому сезону 2022 г. Уже стартовала разработка стратегий организации лова по регионам. Возможно, предстоящий год будет сложным по путине на ряде территорий. «Я думаю, что все рыбаки смогут принять участие в обсуждении этих сложных вопросов», — пригласил пользователей к рассмотрению стратегий руководитель ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews