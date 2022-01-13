Правительство запланировало подготовку поправок по распределению доходов от рыбацкого сбора

В план законопроектной деятельности правительства на 2022 г. вошли изменения нормативов зачисления в федеральный и региональные бюджеты доходов от уплаты сборов за пользование водными биоресурсами.

Правительство распоряжением от 30 декабря 2021 г. № 3994 утвердило план законопроектной деятельности на 2022 г. Руководители федеральных ведомств должны принять необходимые меры по организации выполнения намеченного плана.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в план вошел законопроект «О внесении изменений в статьи 50 и 56 Бюджетного кодекса Российской Федерации» — «в части изменения нормативов зачисления доходов от уплаты сборов за пользование водными биологическими ресурсами в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов Российской Федерации».

За подготовку и сопровождение поправок отвечают Минфин и другие заинтересованные федеральные ведомства. Как следует из документа, в правительство законопроект уже представлен. В Госдуму поправки должны быть внесены в мае.

Сейчас доходы от сбора зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 20%, в региональный — 80%.

Напомним, что на рассмотрении депутатов уже находится законопроект, меняющий систему расчета сборов за пользование водными биоресурсами. Ставки по целом ряду объектов промысла пересматриваются, вводятся вычеты для определенных случаев. В ноябре поправки были приняты в первом чтении .

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