Для углохвостой креветки запланировали ограничения

Минсельхоз предложил меры регулирования промысла углохвостой креветки в подзоне Приморье на 2022 г. Запреты планируются такие же, как и в прошлом году.

Проект соответствующего приказа Минсельхоза России опубликован на портале regulation.gov.ru.

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется установить до конца года запрет на применение тралов при промысле углохвостой креветки в подзоне Приморье севернее 49°00' северной широты во внутренних морских водах и территориальном море РФ.

Кроме того, предлагается запретить с 10 по 15 апреля и с 1 по 31 мая промышленный вылов этого объекта в подзоне Приморье к северу от параллели 47°20' северной широты.

Такие же меры регулирования были предусмотрены Министерством сельского хозяйства и на 2021 г.

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