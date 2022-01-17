Депутаты займутся налоговыми льготами для Курил

В весеннюю сессию Госдума планирует приступить к рассмотрению законопроекта о льготах предприятиям Курильских островов.

Проект закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» правительство внесло в Госдуму в ноябре.

«Беспрецедентный набор льгот и стимулов» для бизнеса на Курилах президент Владимир Путин анонсировал в сентябре на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Глава государства поручил обеспечить правовую базу для преференций к августу 2022 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, организации, зарегистрированные на островах после 1 января 2022 г., получат право на освобождение от налога на прибыль. Льгота будет действовать в течение 20 лет, но не позже 31 декабря 2046 г.

На этот же период бизнес будет освобожден от земельного, транспортного налогов, налога на имущество.

При этом для получения преференций надо отвечать ряду условий. Не допускается наличие обособленных подразделений за пределами Курил. Доля доходов от пассивной деятельности (указаны в пункте 4 статьи 309.1 НК РФ) не должна превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Не планируется распространять льготы на организации, занимающиеся посреднической деятельностью, производством и переработкой подакцизных товаров, добычей и переработкой углеводородного сырья. В этом же списке оказались и предприятия, осуществляющие вылов ценных видов ракообразных (за исключением креветки).

Послаблением для бизнеса также должны стать пониженные тарифы страховых взносов: по пенсионному страхованию — 6%, по соцстраху — 1,5%, по медицинскому страхованию — 0,1%.

На территории Курильских островов будет применяться таможенная процедура свободной таможенной зоны. «При этом операции с товарами, помещенными под таможенную процедуру СТЗ, внутри Курильских островов (например, при ввозе из третьих стран, переработке) будут освобождены от налога на добавленную стоимость», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Инициативу о преференциях на Курилах могут рассмотреть в первом чтении уже 18 января — вопрос включен в проект повестки заседания Госдумы.

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