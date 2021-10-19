Для бизнеса на Курилах введут особые условия

Президент Владимир Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, обеспечивающих особые условия для новых организаций на Курилах. Правовая база для преференций должна быть готова к 1 августа 2022 г.

Перечень поручений по итогам пленарного заседания ВЭФ опубликовали на сайте Кремля. Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство РФ совместно с правительством Сахалинской области должны обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих осуществление деятельности новыми организациями на Курилах с применением особых условий. Срок исполнения поручения — 1 августа 2022 г.

Предполагается освободить такие организации от ряда налогов — на прибыль, земельного транспортного, на имущество. Организации смогут пользоваться пониженными тарифами страховых взносов — 7,6% — в течение 10 лет и режимом свободной таможенной зоны.

Преференциальный режим не планируется распространять на организации, оказывающие посреднические услуги, осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, вылов ценных биоресурсов.

На пленарном заседании Восточного экономического форума в сентябре президент анонсировал «беспрецедентный набор льгот и стимулов» для бизнеса на Курильских островах. Некоторые виды деятельности исключаются из режима преференций исходя из высокодоходности, объяснил Владимир Путин.

Он отметил, что особыми условиями смогут воспользоваться не только российские компании, но и иностранные инвесторы.

Глава государства выразил надежду, что особый режим обеспечит весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в отраслях туризма, марикультуры, рыбопереработки.

Законопроект о создании особого преференциального режима на Курилах может быть внесен в Госдуму в весеннюю сессию, сообщили в октябре в пресс-службе правительства. Сами особые условия могут быть введены в январе 2023 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews