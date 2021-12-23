Власти готовят эксперимент по маркировке рыбных товаров

Госкомиссия по антиконтрафакту может рассмотреть проект постановления по цифровой маркировке некоторых видов рыбопродукции уже в 2022 г. В список могут попасть консервы, пресервы, лососевая икра и продукция из осетровых.

Глава Минпромторга Денис Мантуров провел заключительное в нынешнем году заседание Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Одной из тем стала проблема незаконного оборота рыбопродукции. По данным Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России, доля теневого сектора на этом рынке в зависимости от номенклатуры колеблется от 18 до 26%, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

По информации ведомства, участники Госкомиссии предложили провести эксперимент по маркировке некоторых видов рыбной продукции. Соответствующий проект постановления правительства РФ планируется представить к рассмотрению на одном из следующих заседаний Госкомиссии в 2022 г. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, в список продукции, подлежащей маркировке, можно включить консервы и пресервы, красную икру и продукцию из осетровых.

Ранее Минпромторг также выступал по тематике маркировки рыбопродукции. О необходимости цифровой метки для консервов заявлял Россельхознадзор.

Фальсификация рыбных товаров — острый вопрос не только для потребителя, но и для добросовестных производителей. Так, отраслевое сообщество обращало внимание на проблему подмены сайры в консервах сардиной-иваси. Тема цифровой маркировки рыбопродукции в ноябре обсуждалась на конференции Fishnews Online. Как отметили в Рыбном союзе, пока сложно сказать, насколько маркирование помогает в борьбе за честный рынок, в то же время это дополнительные расходы для производителей.

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