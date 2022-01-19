Налоги и цифровизация рыболовства — в приоритете у законодателей

Госдума планирует в феврале вернуться к законопроектам о выдаче цифровых разрешений на промысел и об изменениях ставок сбора за пользование водными биоресурсами.

Поправки в Налоговый кодекс, изменяющие порядок расчета сбора за пользование водными биоресурсами, Госдума приняла в первом чтении 9 ноября 2021 г. Законопроект увязывает налоговые вычеты с использованием новых судов российской постройки и выпуском продукции глубокой переработки. Льготы предложено также оставить для прибрежного рыболовства и — на время — для градо- и поселкообразующих предприятий.

Спустя месяц депутаты одобрили также в первом чтении другой важный для отрасли законопроект — о выдаче разрешений на добычу в электронном виде и ведении электронного промыслового журнала.

Как сообщает корреспондент Fishnews, оба законопроекта попали в категорию «подлежащих первоочередному рассмотрению» и включены в программу работы Госдумы на весеннюю сессию текущего года. Второе чтение для «рыбных» законопроектов запланировано в феврале.

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