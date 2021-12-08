Депутаты поддержали переход на электронный промжурнал

Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. Изменения должны закрепить переход на новые технологии отчетности о работе рыбаков.

Проект закона «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» правительство внесло в Госдуму в октябре.

Электронный промысловый журнал (ЭПЖ) уже используется в рыбной отрасли, но теперь его применение планируется закрепить законодательно. Также предполагается предусмотреть в законе оформление электронных разрешений на вылов.

«Законопроектом, что важно, безусловно, устанавливается переходный период, в течение которого допускается выдача разрешений в форме электронного документа или на бумажном носителе», - подчеркнул статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев.

Предполагается, что изменения помогут снизить нагрузку на пользователей водных биоресурсов, отметил представитель ведомства.

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил, что инициатива в целом поддерживается, но есть ряд замечаний к законопроекту. В том числе по поводу того, как быть при невозможности вести ЭПЖ при временной неисправности. С замечаниями предстоит разобраться ко второму чтению.

Цифровизация - неизбежный процесс, исключение необходимости доставлять промысловое разрешение на бумаге в район лова должно сократить расходы предприятий, отмечали в отраслевых объединениях . В то же время Ассоциация добытчиков лососей Камчатки обращала внимание на то, что ко второму чтению законопроекта нужно устранить риски для использования небольших судов . К законопроекту озвучивались и другие вопросы .

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