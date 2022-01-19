Рыбаков приглашают за квотами на креветку

С февраля Росрыболовство откроет прием заявок на закрепление долей квоты для промысла гренландской креветки в Восточно-Сахалинской подзоне. Теперь ее добыча регулируется по-новому.

Распределение долей квоты потребовалось в связи с тем, что гренландскую креветку Восточно-Сахалинской подзоны перевели в список промысловых объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Приказ о распределении квоты — от 17 января 2022 г. № 11 — опубликован в базе Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Заявки о закреплении будут приниматься с 7 по 28 февраля включительно.

Если объекты переводятся из «неодуемых» в «одуемые», используется история вылова за предыдущие годы.

На 2022 г. для промысла в Восточно-Сахалинской подзоне отведено 113 тонн гренландской креветки.

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