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Добыча минтая на Дальнем Востоке. Фото пресс-службы РРПК

Охотоморская экспедиция набирает обороты

Вылов минтая по всем районам промысла на 17 января составил 85 тыс. тонн — на 11 тыс. тонн ниже уровня 2021 г. Территориальным управления Росрыболовства поручили в работе с судовладельцами сделать особый акцент на профилактике коронавируса.

Первые результаты промысла обсудили на заседании рабочей группы по организации вылова минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. Росрыболовство провело встречу в режиме видеоконференции с дальневосточными теруправлениями.

Председатель группы, замглавы Росрыболовства Василий Соколов обратил внимание участников штаба на возобновление выгрузки российской рыбной продукции в портах Китая — Даляне и Циндао. В связи с этим территориальным управлениям поручено проработать с судовладельцами вопрос строгого соблюдения требований по профилактике COVID-19.

В Охотском море с начала года добыто 74 тыс. тонн минтая, в том числе в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах — более 70 тыс. тонн, в Северо-Охотоморской подзоне — 2,6 тыс. тонн. Небольшие объемы обеспечил промысел в Восточно-Сахалинской подзоне и Южно-Курильской зоне. Отставание связано с меньшим количеством флота на промысле и погодой, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По данным ведомства, на промысле минтая и сельди в Охотском море работает 88 рыбодобывающих судов. Практически ежедневно флот пополняется.

В Северо-Охотоморской подзоне активно начался промысел сельди. Нарастающий вылов на 16 января составил 25,2 тыс. тонн, что примерно соответствует уровню 2021 г.

Мониторингом промысла минтая и сельди в Охотском море занимаются девять наблюдателей Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), трое — от КамчатНИРО. В ближайшее время ожидается подход еще нескольких наблюдателей.

Во второй половине недели в южные районы моря подошел циклон с ветрами восточных, северо-восточных направлений и силой ветра 15-20 м/сек, порывами до 27 м/сек, к концу недели циклон накрыл северные промысловые участки. Погодные условия сильно осложнили проведение промысловых операций, некоторые суда штормовали.

Как отмечено на заседании, промысловая обстановка предыдущую неделю нестабильная: переходы судов из подзоны в подзону, поисковые работы, настройка промвооружения, сложная метеоситуация — все эти факторы сказались на результатах промысла.

Безопасность работы флота обеспечивает спасатель «Справедливый», аварийных вызовов не поступало. С начала охотоморской экспедиции установлено ежесуточное дежурство. Экипажи предупреждают об усиленном внимании при работах на открытых палубах. По данным научных наблюдателей, за последние сутки промысловая обстановка изменилась в лучшую сторону, флот показывает стабильные и даже высокие суточные уловы. В связи с чем ожидается улучшение показателей по вылову уже в ближайшие дни.

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