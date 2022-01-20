Южная Корея удерживает первое место по поставкам рыбы

С начала года управление Россельхознадзора по Приморью и Сахалинской области оформило на экспорт более 13,7 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Больше всего поставок приходится на Южную Корею.

С января в эту страну отправилось 11746 тонн рыбы и морепродуктов, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В Японию экспортировано 1540 тонн рыбопродукции, в КНДР – 256 тонн. На долю Китая, пришлось 233 тонны. Еще 22 тонны в статистике управления приходится на Нидерланды.

Напомним, что в условиях пандемии схемы поставок российской рыбы на экспорт изменились, уловы стали следовать на внешние рынки через Южную Корею. По данным Росрыболовства, за январь-октябрь 2021 г. в республику ушло 749,67 тыс. тонн (рост по сравнению с уровнем 2020 г. составил 72%). В январе 2022 г. китайские порты возобновили приемку российской рыбы навалом.

В управлении Россельхознадзора рассказали о мерах, которые принимаются для ускорения оформления грузов. По информации ведомства, инспекторы проводят досмотр частями, по мере выгрузки трюмной партии: ее вес может исчисляться тысячами тонн, а выгрузка занимать несколько дней. В таком случае нет необходимости держать рыбопродукцию в порту до окончания выгрузки оставшегося объема.

Возможно полное и одномоментное проведение ветеринарного досмотра в рамках цепочки «борт судна — транспортное средство», с документарным и температурным контролем, при условии отсутствия изменений в ветеринарных сопроводительных документах по грузоотправителю и грузополучателю продукции, обратили внимание в управлении.

Россельхознадзор также напомнил о возможностях системы электронной ветсертификации «Меркурий»: оформление уловов в ней позволяет рыбакам сократить время прохождения всех процедур.

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