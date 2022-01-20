Корейцам предлагают оценить плюсы рыбных подарков

В преддверии Нового года по восточному календарю в Южной Корее стартовала грандиозная распродажа рыбы и морепродуктов. Акцию активно поддерживает Министерство морских дел и рыболовства, глава ведомства Мун Сон Хёк будет лично продавать продукцию посетителям.

В мероприятии под названием «Большая выставка морепродуктов Республики Корея» участвуют 33 крупных компании-дистрибьютора и многочисленные традиционные рынки по всей стране. Как отмечают южнокорейские СМИ, министр морских дел и рыболовства Мун Сон Хёк лично активно содействует акции.

Выставка-продажа началась 17 января и продлится до 2 февраля. В этот период можно будет приобрести кальмар, скумбрию, рыбу-саблю, минтай, сушеный анчоус и другие популярные виды рыбы и морепродуктов со скидкой от 40 до 50%. Сумма скидки складывается из государственной субсидии в размере 20 тыс. вон (около 17 долларов) на человека, а также поощрения со стороны самого продавца.

Продажа рыбы и морепродуктов активно продвигается через СМИ и специальный портал, где каждый может получить купон на покупку недорогой продукции. Дары моря продаются как непосредственно на месте, так и через многочисленные интернет-площадки, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр морских дел и рыболовства лично примет участие в некоторых мероприятиях и будет сам продавать посетителям рыбу в рамках агитационной кампании: «Дарите на Новый год морепродукты». Глава ведомства также будет проверять доступность цен.

По словам Мун Сон Хёка, в министерстве рассчитывают, что акция частично избавит потребителей от бремени закупок к праздничному столу. Важная задача — увеличить потребление рыбопродукции, оказав тем самым экономическую поддержку рыбакам и мелкой торговле.

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