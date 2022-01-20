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Образцы консервов на дегустационном совете ВНИРО, январь 2021 г. Фото пресс-службы института

Выпуск ГОСТа для каспийских шпрот потребовал больше времени

Разработан проект ГОСТ 280 «Консервы рыбные. Шпроты в масле. Технические условия», в который в качестве сырья включена каспийская килька. Однако введение документа в действие перенесено с февраля на июль.

Проект ГОСТа подготовил в прошлом году Технический комитет по стандартизации ТК 300 «Рыбные продукты пищевые, кормовые, технические и упаковка». Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Во ВНИРО обратили внимание: консервы «Шпроты в масле» зарекомендовали себя как популярный бренд, пользующийся большим спросом. На фоне увеличения добычи кильки в Каспийском море у технологов появилась возможность расширить ассортимент консервной продукции, используя новый перспективный объект промысла.

Согласно приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, дата введения в действие нового национального стандарта была назначена на 1 февраля 2022 г.

«Однако производителям продукции по новому ГОСТ потребовалось дополнительное время для подготовки макетов маркировки с целью литографирования банок и крышек, а также для проведения испытаний продукции и оформления технической документации», — рассказали в институте.

Поэтому ТК 300 направил в Росстандарт письма с просьбой о сдвиге срока. Федеральное агентство согласилось и выпустило новый приказ. Дата введения в действие ГОСТ 280-2021 «Консервы рыбные. Шпроты в масле. Технические условия» перенесена на 1 июля 2022 г. с сохранением права досрочного применения.

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