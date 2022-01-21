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Живые морепродукты, выращенные в аквакультуре, — один из экспортных товаров России

За урожаями с «морских огородов» закрепят лицензию

На уровне Евразийского экономического союза решили урегулировать вопрос разрешительного вывоза живых морепродуктов, выращенных в аквакультуре. На них планируется официально распространить порядок, предусмотренный для рыбацких уловов.

Сейчас для экспорта живой рыбы и морепродуктов (например, краба) необходимо оформлять лицензию Минпромторга — Россия соблюдает это требование как член Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

При этом в перечне товаров, для которых предусматривается разрешительный порядок вывоза, указано, что речь идет о диких живых животных. Теперь планируется внести в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 21 апреля 2015 г. № 30 изменения, распространяющие такой порядок и на урожаи аквакультуры.

«Для целей настоящего раздела под водными биологическими ресурсами понимаются гидробионты (выловленные) в дикой природе, а также произведенные в процессе осуществления аквакультуры (рыбоводства)», — такую сноску предлагается добавить в документ.

Проект изменений размещен для обсуждения на правовом портале ЕАЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

В справке к проекту отмечено, что распространение лицензирования инициировала Россия, идею поддержали все страны, входящие в объединение.

«Данное предложение обусловлено трудностями, с которыми сталкиваются контролирующие органы государств — членов союза при идентификации водных биоресурсов, выловленных в естественной среде обитания, и водных биоресурсов, выращенных в условиях аквакультуры», — говорится в справке.

Также сказано, что из-за невозможности установить достоверность происхождения товара отдельные участники ВЭД бесконтрольно вывозят по заниженным ценам незаконно добытые в естественной среде водные биоресурсы. При этом груз выдается за продукцию аквакультуры.

«Введение такой меры позволит защитить природные ресурсы государств — членов союза, а также создать благоприятные условия для законопослушных участников внешнеторговой деятельности государств — членов союза, поскольку прозрачные условия вывоза данного товара приведут к уходу с рынка недобросовестных экспортеров», — указано в сопроводительных материалах.

Напомним, что поставщики продукции аквакультуры ранее столкнулись с вопросами при оформлении живых морепродуктов. При этом бизнес выступал за отмену лицензирования как избыточной процедуры.

Общественное обсуждение проекта изменений Решения Коллегии ЕЭК открыто до 10 февраля.

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