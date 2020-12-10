10 декабря 2020 года

Марикультуре перекрывают границу

Предприятия аквакультуры столкнулись с проблемой при экспорте живого гребешка. При электронном декларировании таможня требует документ, подтверждающий, что продукция является аквакультурной, но непонятно, где его получать, рассказали в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

Раньше для оформления поставок продукции аквакультуры достаточно было предъявить договор на участок акватории и акт изъятия выращенных гидробионтов. Но теперь система электронного декларирования предусматривает еще и подачу документа, подтверждающего аквакультурное происхождение, сообщил Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

До сих пор непонятно, что это должен быть за документ. Лицензия Минпромторга и заключение на вывоз от Росприроднадзора распространяются только на диких живых животных.

В Росрыболовстве – ведомстве, отвечающем за рыбную отрасль, разделяют позицию о том, что аквакультурная продукция не подпадает под лицензирование. «Наша позиция состоит в том, что требование таможенных органов в части подтверждения аквакультурного происхождения объекта экспорта законодательно не обосновано. Существующая система контроля позволяет устанавливать происхождение продукции. В целом позиция Росрыболовства состоит в отмене избыточного лицензирования», – заявили Fishnews в пресс-службе ведомства.

Непонятная ситуация с оформлением экспорта так же стопорит поставки, как и затор в пункте пропуска «Краскино» на границе с Китаем, подчеркнули в АРПП.

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