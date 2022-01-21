«Антей» не снижает темпы развития

По итогам 2021 г. группа компаний «Антей» нарастила объемы вылова крабов и рыбы до 27,7 тыс. тонн. В холдинге создано почти 500 новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней выросли в полтора раза — до 1,4 млрд рублей.

В 2021 г. суда ГК «Антей» вели промысел и в Северном бассейне, и на Дальнем Востоке. Суммарный вылов краба вырос почти на 3% по сравнению с предыдущим годом и составил 14,1 тыс. тонн, вылов рыбы увеличился сразу на 15% — до 13,6 тыс. тонн.

Флот группы компаний за год пополнили 12 краболовов, пять из которых уже работают на промысле, а семь проходят переоборудование, и малая плавбаза «Алеут». Как рассказали Fishnews в пресс-службе ГК «Антей», сейчас флотилия насчитывает 46 судов различного назначения. Еще восемь краболовных судов общей стоимостью 13,6 млрд рублей строятся на Находкинском судоремонтном заводе в Приморском крае.

Спуск на воду первых трех корпусов будущих краболовов запланирован летом текущего года, сообщил в интервью «Эксперт-Онлайн» председатель совета директоров «Антей управление активами» Аркадий Пинчевский. Судостроители уже формируют следующую тройку корпусов, работы по всем восьми судам ведутся параллельно.

Штат предприятий в составе «Антея» за год увеличился на треть — до 1,5 тыс. человек. Новые рабочие места созданы как на берегу, так и в море. Подразделения группы компаний действуют в Приморье, на Камчатке, в Магадане и Мурманской области. В следующем году холдинг вновь будет нанимать сотрудников — для производственной базы в Камчатском крае.

Объем налоговых отчислений ГК «Антей» в бюджеты всех уровней в 2021 г. вырос на 54%, до 1,4 млрд рублей. Почти 80% этих средств — более 1,1 млрд рублей — осталось в регионах.

Еще одним приоритетным направлением для группы является развитие береговой рыбопереработки в приморских регионах. «Такая площадка уже есть в Мурманске, в следующем году мы запустим производственную площадку в Камчатском крае. А вслед за производством последует и соответствующая инфраструктура», — отметил Аркадий Пинчевский.

В ГК «Антей» считают береговую переработку финальным звеном, замыкающим цепочку «добыча — выгрузка — хранение». Развитие этого сектора позволит снять зависимость России от других стран в вопросах переработки сырья, удешевить конечный продукт и стать драйвером для экономики прибрежных регионов.

Фотографии предоставлены пресс-службой ГК «Антей».

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