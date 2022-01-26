Власти определили список рыб-мелиораторов

Вышел официальный перечень растительноядных рыб для рыбохозяйственной мелиорации. Для оздоровления водоемов могут использоваться толстолобики и белый амур.

Росрыболовство утвердило Перечень растительноядных видов рыб для рыбохозяйственной мелиорации (приказ от 29 ноября 2021 г. № 724), сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в прошлом году в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов внесли изменения по регулированию вопросов рыбохозяйственной мелиорации. Поправки призваны создать правовую основу для этих работ.

Цель мелиорации — обеспечить условия для сохранения и рационально использования водных биоресурсов, а также для аквакультуры. Для этого применяются дноуглубление, отлов хищных и малоценных рыб, расчистка устьев и русел рек и другие виды работ. Для борьбы с зарастанием в водоемы могут выпускаться рыбы-мелиораторы.

В список видов рыб для рыбохозяйственной мелиорации, утвержденный Росрыболовством, вошли белый амур, толстолобики белый, пестрый и гибридные.

В октябре Минсельхоз также утвердил новый порядок рыбохозяйственной мелиорации. Он вступит в силу с 1 марта 2022 г.

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