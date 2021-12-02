В правилах мелиорации прописали расчистку рек и труд рыб

Минсельхоз утвердил новый порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации, в частности, расширен список соответствующих мероприятий. Документ вступит в силу с 1 марта 2022 г. и будет действовать до 1 марта 2028 г.

Приказ Министерства сельского хозяйства зарегистрирован Минюстом 30 ноября. Предыдущий порядок проведения мелиорации утратит силу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, увеличен перечень мероприятий рыбохозяйственной мелиорации. К ним дополнительно отнесены строительство каналов-рыбоходов, расчистка проток, устьев и русел рек, водопроводящих и сбросных каналов, а также выпуск растительноядных видов рыб.

Напомним, в июле были внесены соответствующие поправки в закон «О рыболовстве…». Список рыб для мелиорации сейчас готовится, в него планируют включить белого и пестрого толстолобиков, белого амура.

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