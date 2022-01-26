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Первая партия консервов с Ямала отправилась в Белоруссию. Фото пресс-службы правительства ЯНАО (www.yanao.ru)

Рыба Ямала отправилась покорять белорусский рынок

Первая партия рыбных консервов из Ямало-Ненецкого автономного округа отправилась в Белоруссию. Бизнес-партнеров из республики познакомили с продукцией на продовольственных выставках, в частности на Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

Объем первой партии от Салехардского комбината превысил 11,4 тыс. банок. Специально для белорусского рынка разработана новая этикетка — в соответствии с правилами республики, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

Отмечено, что партнерские отношения с белорусскими бизнесменами стали результатом планомерной маркетинговой работы предприятия. В том числе на выставках Продэкспо-2021 и Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia 2021 — там комбинат представил свои товары.

«Уверен, наша экологически чистая ямальская продукция вызовет большой спрос и у других зарубежных партнеров, а объем поставок будет только увеличиваться», — прокомментировал первый заместитель директора окружного департамента внешних связей Сергей Урамаев.

Комбинат разрабатывает программы расширения географии экспортных поставок. Также в планах предприятия до конца года наладить стабильную отправку партий с консервами по заключенным контрактам в Казахстан и Республику Беларусь.

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